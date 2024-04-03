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МО зафиксировало рост числа желающих служить по контракту

08:37
  • среда
  • 03 апреля 2024

Многие заявляют о желании отомстить за погибших в "Крокусе"

Число желающих принять участие в специальной военной операции на Украине существенно выросло. Об этом сообщают пункты отбора на службу по контракту в ВС России. По данным Минобороны, за последние 10 дней заключили контракты для участия в СВО около16 тысяч россиян.

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В военном ведомстве сообщают, что во время собеседований большинство кандидатов основным мотивом заключить контракт указывают желание отомстить за погибших в трагедии 22 марта 2024 года в "Крокус Сити холле".

По данным Министерства обороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек. Всего же с начала этого года уже более 100 тысяч россиян поступили на военную службу по контракту в ВС России .

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