Блинен заверил в стремлении избежать прямой войны с Россией

Стороны могут наладить диалог, заявил политик

Диалог между США и Россией не исключен, если политика Москвы изменится. Такое мнение выразил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI.

Дипломат обвинил Москву в том, что именно ее политика "приводит к тому, что происходит сейчас у нее в отношениях с "Группой двадцати", "Группой семи" и остальным миром.

Тем не менее, Блинкен выразил надежду на то, что "однажды, и этот день наступит как можно раньше, отношения между нашими странами будут не такими, как сейчас", тем более что Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности намерены избегать прямой конфронтации с Россией.

Подобные заверения уже не раз звучали с американской стороны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но подчеркнул, что российская сторона выступает за комплексное обсуждение всех вопросов двусторонних отношений.

При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что Москва не будет бегать за Вашингтоном, если он не хочет сотрудничать в области безопасности. Дипломат также подчеркнул, что Вашингтону, как бы он себя ни позиционировал, "в одиночку не справиться".

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