В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Оно будет действовать весь день

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

В течение всего дня в среду, 3 апреля, порывы ветра будут достигать 16-21 метров в секунду, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров на дорогах, а пешеходам – не стоять под деревьями и рекламными щитами.

Тем временем синоптики зафиксировали во вторник, 2 апреля, суточный температурный рекорд – воздух прогрелся до 23,2 градусов. Был побит максимум 1951 года, тогда было плюс 17,4 градуса.

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