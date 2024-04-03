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Шесть десятков афтершоков зафиксировано на Тайване после землетрясения

09:06
  • среда
  • 03 апреля 2024

Магнитуда двух самых мощных - 6,2 и 6,5

Сейсмологи на Тайване насчитали почти шесть десятков афтершоков после мощного землетрясения, которое потрясло остров в среду. По данным тайваньского Центрального метеорологического управления, было по меньшей мере 58 повторных толчков, магнитуда двух самых мощных - 6,2 и 6,5.

Мощное землетрясение произошло около Тайваня
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Около 8 часов утра по местному времени по всей территории Тайваня ощущались сильные подземные толчки. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился у восточного побережья острова в 25 километрах к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 километра.  

Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая. Как передает ТАСС, информации о гражданах России среди пострадавших пока не поступало.

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