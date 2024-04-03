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МИД России: Москва знает об участии шведских наемников в боях на стороне ВСУ

09:25
  • среда
  • 03 апреля 2024

Нет сомнений, что вербовка шведов осуществляется украинской дипмиссией

Российской стороне хорошо известно об участии шведских наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима. Об этом в среду, 3 апреля, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "несмотря на отсутствие в настоящее время на сайте посольства Украины в Швеции ссылки на украинский иностранный легион, едва ли можно сомневаться, что вербовка шведов осуществляется украинской дипмиссией по другим каналам".

В действиях официального Стокгольма в этом направлении МИД России усматривает полное безразличие к судьбе шведских подданных, цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников украинской армии, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что осведомлено о вербовке своих граждан украинским посольством и не возражает против этого, поскольку считает, что это не противоречит международному праву. 

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