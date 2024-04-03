Ведомство рассчитывает на добросовестные ответы коллег

Генеральная прокуратура направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Государственной думы об организации со стороны западных стран терактов против России. Об этом в среду, 3 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

В ГП уточнили, что речь идет о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию ряда террористических актов на территории России. Также изучается причастность западных стран к подрывам газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

Генпрокуратура надеется, что коллеги из перечисленных государств "добросовестно подойдут" к рассмотрению указанных запросов, тем более что на них лежат определенные обязательства в рамках конвенций по борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС.

Ранее в Службе внешней разведки России отмечали, что американские власти предпринимают активные усилия для формирования искаженной картины теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Вашингтон начал выгораживать президента Украины Владимира Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" концертного зала.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что российским спецслужбам известны организаторы терактов против нашей страны. Он пообещал, что для поимки и наказания преступников компетентные органы предпримут все необходимое.

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