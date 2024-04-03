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Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

09:24
  • среда
  • 03 апреля 2024

Столичное образование – лидер среди регионов России

В образовательных учреждениях столицы обучаются порядка полутора миллионов человек. Москвичи - абсолютные победители Всероссийской олимпиады школьников.

Только в прошлом году они завоевали около тысячи четырёхсот дипломов. Как рассказал в своём блоге Сергей Собянин, за последнее десятилетие система столичного образования претерпела колоссальные изменения и не собирается останавливаться на достигнутом.

По словам мэра, основная цель стратегии её развития до 2030 года - создание в городе лучших школ и колледжей, которые позволят ученикам получать качественные знания и достойное воспитание.

В ближайшие пять лет в Москве будет построено 465 новых зданий. Кроме того, запускают масштабную программу реконструкции городских школ.

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