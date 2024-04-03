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Макрон напугал Шольца и Байдена идеей о жесткой линии в отношении России

09:46
  • среда
  • 03 апреля 2024

США и Германия не хотят оказаться стороной украинского конфликта

Эммануэль Макрон рассчитывал изменить стратегию Запада в украинском конфликте на парижском саммите. С этой целью президент Франции в феврале провел конфиденциальные телефонные разговоры с Джо Байденом и Олафом Шольцем. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, Макрон убеждал американского лидера и канцлера Германии отказаться от красных линий в отношениях с Россией.

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По мнению Макрона, занятая западная лидерами позиция должна была оставить на столе все военные варианты разрешения ситуации. Однако Байден и Шольц выступили против этой идеи.

По данным издания, президент США поставил под сомнение необходимость изменения стратегии на фоне опасений, что это может привести к эскалации на Украине. Шольц также выступил против этой идеи - посчитав, что она рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

Несмотря на возражения Вашингтона и Берлина, на парижском саммите Макрону удалось ошеломить союзников. Он заявил на пресс-конференции, что нельзя исключать ни один военный вариант, даже размещение войск из стран НАТО. Как отмечают авторы материала,  демонстративное неповиновение французского лидера закрепило его превращение из "голубя" войны в ее ведущего "ястреба".

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