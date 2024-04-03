Российские войска захватили крупный опорный пункт ВСУ

Новые данные о ходе СВО

Российские войска захватили крупный опорный пункт киевских боевиков на Артёмовском направлении. Массированная артиллерийская атака, а за ней в бой вступили наши танковые экипажи. Уничтожены десятки единиц техники. Многие неонацисты сдались в плен. Сложная ситуация для ВСУ и на Авдеевском участке. За сутки там ликвидированы более 300 радикалов.

Работа тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" впечатляет всегда. Кадры сняты в Херсонской области. Экипаж скрытно выдвигается на боевую позицию. Дожидается наступления темноты. И в сторону противника - на правый берег Днепра - направляет "море огня". Несколько пунктов дислокации ВСУ уничтожены полностью.

Опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении ликвидировали расчёты миномётов "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток". Они расчистили путь и оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям. Важная задача стояла перед дивизией Южной группировки войск: уничтожить во что бы то ни стало железнодорожный мост рядом с городом Курахово. По нему поезда доставляли боеприпасы и продовольствие подразделениям врага - сразу на нескольких направлениях СВО. Расчёты РСЗО "Ураган" нанесли по объекту точный удар.

На Авдеевском направлении ракетные удары по опорным пунктам ВСУ нанесли расчёты РЗСО "Град" группировки "Центр". Это помогло штурмовым группам наших мотострелков продвинуться вперёд. Командование вручило отличившимся бойцам медали.

А на Артёмовском направлении военнослужащие диверсионно-штурмовой бригады "Невский" захватили опорный пункт ВСУ. Ночью в полной темноте в результате работы расчётов БМ 21 "Град", а также действий штурмовых танковых экипажей на врага обрушился шквал огня. Противник потерял десятки единиц техники. Часть личного состава сдалась в плен.

В последние несколько дней значительно возросло число желающих поступить на военную службу по контракту. Кандидаты говорят, что не могут остаться в стороне после теракта в Красногорске. В пунктах отбора выстроились очереди.

По всей России за дни, прошедшие после теракта в "Крокус сити холле", контракты для участия в СВО заключили 16 тысяч человек. Всего же с начала года на военную службу поступили свыше 100 тысяч граждан.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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