Ведомство проверяет иностранный след в деле

Генпрокуратура России направила в компетентные органы США и ряда европейских государств запросы о расследовании причастности зарубежных структур к терактам на территории нашей страны и актам международного терроризма. В обращениях речь идет, в частности, о подрыве газопроводов системы "Северный поток". Впрочем, рассчитывать на объективный ответ со стороны Запада особо не приходится. После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Вашингтоне сейчас заняты самооправданием и выгораживанием Киева.

Симпатизирующая демократической партии американская пресса получила новые методички по теракту в Красногорске. Иначе чем можно объяснить переобувание буквально на ходу ведущих заокеанских газет! "Нью Йорк Таймс" вышла с громким заголовком: якобы разведка США сообщала Москве, что атака будет именно на "Крокус Сити Холл"

Публикации "Нью Йорк Таймс" - как образец деградации американской журналистики. Деловая репутация разменяна на попытки любой ценой выгородить Киев, пустить аудиторию по ложному следу и обвинить Москву в пренебрежительном отношении к предупреждениям. Меньше чем неделю назад эта же газета утверждала, что американские спецслужбы не предоставили всю имевшуюся информацию об угрозе теракта в Подмосковье, опасаясь раскрыть источники получения разведданных.

О "Крокус Сити Холле" в этой статье ни слова. Зато потоком дифирамбы в адрес американских спецслужб, которые якобы успешно борются с международным терроризмом. Но почему-то крайне избирательно. Террористических атак на гражданскую инфраструктуру России со стороны киевского режима они в упор не замечают.

Так же, как и не проявляют никакой ретивости в содействии расследованию подрыва "Северных потоков". Прошло полтора года, а от заокеанских коллег ни одной вразумительной версии. Только нелепые попытки то ли перевалить вину на Киев, то ли оправдать его. ЦРУ заявляло, что за три месяца до диверсии предостерегало украинцев от атаки и те якобы послушались. Генпрокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и на Кипр.

Генпрокуратура России проверяет иностранный след в деле о подрывах "Северных потоков". США от причастности всячески открещивается. На словах американцы очень любят декларировать неготовность к эскалации отношений с Москвой. По данным газеты Wall Street Journal, Вашингтон и Берлин отвергли идею Парижа о новом подходе к России. Заигравшийся в Наполеона президент Франции предложил занять позицию стратегической двусмысленности. Это, по его мнению, оставило бы все военные варианты на повестке дня. Возомнивший себя великим стратегом Макрон подзабыл историю. Желание Бонапарта прогуляться до Москвы обернулась ответным визитом вежливости русской армии в Париж.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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