Обрушились десятки зданий: на острове Тайвань произошло землетрясение

В соседних регионах объявили угрозу цунами

На Тайване - сильнейшее за четверть века землетрясение. Десятки подземных толчков - самый сильный магнитудой около 8. Разрушены дороги, мосты и дома. Спасатели снимают людей с покосившихся балконов. Есть погибшие. Пострадавших - сотни. В море съехала часть горного массива. В соседних регионах объявили угрозу цунами.

Сразу несколько домов после сегодняшнего землетрясения на острове Тайвань опасно накренились. Первые толчки начались глубокой ночью по местному времени. В этот раз система оповещения, предупреждающая людей о землетрясении, не сработала, многие оказались заблокированными в квартирах. Те, кому удалось выбраться самостоятельно, рассказывают о панике в первые минуты.

Обрушились не менее 26 зданий, а более 90 тысяч домохозяйств остались без электричества. Метро на острове не работает, а на востоке Тайваня сошёл огромный оползень.

Это землетрясение – сильнейшее за четверть века. Самый первый подземный толчок стал самым мощным – 7,5 балла у побережья. От него поднялось цунами, достигшее японского острова Ёнагуни.

К эвакуации из прибрежной зоны призывают и власти соседних Филиппин. После первых самых сильных толчков произошло повторное землетрясение – магнитудой 6,6 уже у восточного побережья. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки остров будет ощущать ещё несколько дней.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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