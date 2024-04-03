Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване достигло 711

Еще 77 человек ожидают помощи

Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 711.

Минимум 77 человек все еще заблокированы в разрушенных зданиях, они ожидают помощи спасателей , сообщает портал SET News со ссылкой на пожарных. Ранее сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.

Землетрясение на Тайване магнитудой 7,7 произошло 3 апреля. Затем последовала серия подземных толчков магнитудой от 4,1 до 6,5 баллов. Местные уже назвали произошедшее землетрясение самым мощным за последние 25 лет.

Кроме того, тайваньское землетрясение предупреждения о цунами на юге Японии и Филиппинах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"