Об этом рассказал президент Венесуэлы, где проживал долгожитель

В Венесуэле скончался самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора. Ему было 114 лет.

Как рассказал в среду, 3 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро, уроженец города Эль-Кобре, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, скончался.

Политик выразил соболезнования родным и близким покойного, а также его землякам, сообщает ТАСС.

Российские власти тем временем продолжают реализацию комплекса мер, направленны на повышение средней продолжительности жизни в России. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что сейчас показатель составляет 73 года, а в перспективе должен достичь 80 лет.

Москва добилась еще более существенных успехов в этой области. Мэр стОКолицы Сергей Собянин рассказал, что с 2010 года продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 79 лет — это хороший результат.

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