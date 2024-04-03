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Путин поблагодарил детских омбудсменов за подвижнический труд

10:21
  • среда
  • 03 апреля 2024

В Тюмени открылся XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам и гостям XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах России, который начал работу в Тюмени.

В приветствии главы государства подчеркивается, что нелегкий подвижнический труд детских омбудсменов заслуживает искреннего признания — он требует не только глубоких профессиональных знаний, но и душевной чуткости и отзывчивости.

Заботясь о детях в непростых ситуациях, уполномоченные по правам ребенка помогают продвигать в обществе традиционные ценности и укрепляют авторитет семьи, особенно многодетной, отметил Путин.

Особую роль институт защиты прав детей приобрел во время специальной военной операции — омбудсмены заботятся о семьях бойцов и ветеранов, в том числе павших, цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Российские власти реализуют целый комплекс мер, направленных на защиту материнства и детства. 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Владимир Путин подчеркивал, что многодетная семья должна стать нормой в России, а в ближайшие шесть лет необходимо добиться устойчивого роста рождаемости.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось в три раза. В таких семьях в Москве сейчас воспитывается более 500 тысяч детей. Семьи с детьми — одна из приоритетных групп, которые получают поддержку от города.

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