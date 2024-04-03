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Роспотребнадзор начал расследование случая кори в МГУ

10:09
  • среда
  • 03 апреля 2024

Вузу рекомендовано ограничить посещение лекций невакцинированными студентами

Эпидемиологическое расследование из-за случая кори в МГУ начало управление Роспотребнадзора по Москве. Информацию о заболевании корью студента 2-го курса ведомство получило 28 марта.

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Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, уже определен круг контактных лиц, приняты все меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Руководству университета предписано провести комплекс противоэпидемических мероприятий.

Вузу, в частности, рекомендовано ограничить очное посещение занятий в этом учебном корпусе студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори. Организация противоэпидемических мероприятий находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

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