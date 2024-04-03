Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте в "Крокусе"

Он последний владелец белого Renault Symbol

Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Информация появилась в картотеке Басманного районного суда. Апелляцию рассмотрят в Мосгорсуде. Дата заседания пока не назначена.

Диловар – последний владелец белого Renault Symbol, на котором скрылись террористы. Ранее арест обжаловали его отец Исроил и брат Аминчон. Все трое обвиняются в совершении преступления по статье "Террористический акт". Суд заключил их под стражу до 22 мая.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 10 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

24 марта суд арестовал четырех непосредственных участников теракта - Далерджона Мирзоева*, Рачабализоду Муродали*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*. На допросе они признались, что за преступление им обещали 500 тысяч рублей на четверых.

25 марта арестовали Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. Они оказывали содействие террористам, Диловар предоставил им автомобиль - белый Renault Symbol, на котором преступники попытались скрыться.

26 марта Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте – Алишера Касимова. По версии следствия, он сдал террористам квартиру в Путилкове.

29 марта суд отправил в СИЗО Назримада Лутфуллои. Процесс над ним проходил в закрытом режиме.

1 апреля был заключен под стражу Якубджони Юсуфзода, он переводил деньги соучастнику преступления на оплату жилья террористам.

Кроме того, 31 марта в Дагестане сотрудники ФСБ задержали троих боевиков, готовивших теракт в Каспийске. На допросе они признались, что были пособниками террористов "Крокуса". В частности, они отправляли деньги и оружие.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов

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