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При теракте в "Крокусе" погибли шесть детей

10:32
  • среда
  • 03 апреля 2024

Об этом рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Шесть детей погибли в результате теракта, который был совершен 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Об этом в среду, 3 апреля, рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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Как уточнила детский омбудсмен, также при теракте пострадали семеро детей. . Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести.

Львова-Белова подчеркнула, что лично навещала пострадавших детей и "постоянно на связи с главврачами больниц — всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные", сообщает ТАСС.

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил, что сейчас главная задача властей государства — позаботиться о пострадавших и о семьях погибших при теракте в "Крокусе". Что касается виновников трагедии, они не заслуживают пощады и понесут наказание, подчеркнул премьер-министр.

Между тем американские средства массовой информации пишут, что Вашингтон предупреждал Москву, что целью атаки террористов может быть "Крокус сити холл". Информация, по словам источников, была передана российской стороне более чем за две недели до теракта в Красногорске.

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