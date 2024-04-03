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Массовые беспорядки вспыхнули в Иерусалиме

11:49
  • среда
  • 03 апреля 2024

Участники демонстрации добивались отставки премьер-министра

Массовые беспорядки вспыхнули этой ночью в Иерусалиме. Участники антиправительственной демонстрации попытались прорваться к резиденции Биньямина Нетаньяху.

Они добивались отставки премьер-министра. Протестующие назвали политику Израиля неэффективной и потребовали заключить сделку с ХАМАС для скорейшего освобождения заложников. Некоторые вступили в стычки с правоохранителями. 5 демонстрантов арестованы.

О недопустимости действий Израиля говорили и в Совбезе ООН. По инициативе России дипломаты обсудили авиаудар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Сирии. Москва осудила атаку, Запад от прямых оценок уклонился.

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