В Стамбуле совершено вооруженное нападение на отель

Данных о том, пострадали ли россияне, нет

Неизвестные лица организовали вооруженное нападение на отель, расположенный в районе Кючюкчекмедже провинции Стамбул (Турция). Об этом в среду, 3 апреля, пишут местные средства массовой информации.

Как отмечает Türkiye, четырехэтажное здание отеля некто обстрелял из длинноствольного оружия. При этом отдельные пули угодили в проезжавший мимо автобус с пассажирами.

Информации о жертвах и пострадавших в результате этой атаки пока нет, правоохранительные органы разыскивают преступников.

Тем временем в России продолжается расследование теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Глава государства Владимир Путин заверил, что Россия доберется до конечных заказчиков теракта в "Крокусе", поскольку в преступной среде нет надежной агентуры — за деньги они сделают что угодно.

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