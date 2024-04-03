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В Стамбуле совершено вооруженное нападение на отель

11:00
  • среда
  • 03 апреля 2024

Данных о том, пострадали ли россияне, нет

Неизвестные лица организовали вооруженное нападение на отель, расположенный в районе Кючюкчекмедже провинции Стамбул (Турция). Об этом в среду, 3 апреля, пишут местные средства массовой информации.
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Как отмечает Türkiye, четырехэтажное здание отеля некто обстрелял из длинноствольного оружия. При этом отдельные пули угодили в проезжавший мимо автобус с пассажирами.

Информации о жертвах и пострадавших в результате этой атаки пока нет, правоохранительные органы разыскивают преступников.

Тем временем в России продолжается расследование теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Глава государства Владимир Путин заверил, что Россия доберется до конечных заказчиков теракта в "Крокусе", поскольку в преступной среде нет надежной агентуры — за деньги они сделают что угодно.

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