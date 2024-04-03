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Возросло число пострадавших в результате атаки дрона в Татарстане

10:55
  • среда
  • 03 апреля 2024

Раненые – в состоянии средней и легкой тяжести

Число пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Елабуге в Татарстане возросло до 14. Как сообщили в пресс-службе главы республики, ранены 14 человек, шестеро находятся в стационаре, остальные отпущены домой.

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13
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Украинские дроны утром 2 апреля впервые атаковали предприятия в Татарстане. Целью стали объекты, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. По данным местных властей, технологический процесс на предприятиях не нарушен, серьезных разрушений нет.

В Елабуге удар пришелся по общежитию. По данным агентства ТАСС, все пострадавшие - студенты образовательного центра "Алабуга политех". В республиканском Минздраве сообщили, что  пострадавшие - в состоянии легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет.

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