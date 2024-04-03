Тела 84 жертв теракта в "Крокусе" выдали родственникам

Опознаны 87 тел
Родственникам выдали для захоронения тела 84 погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Тела выдали из судебно-медицинского морга в московском Царицыно, сообщил собеседник РИА Новости. Всего в настоящий момент опознаны 87 тел погибших.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.
По последним данным, погибли 145 человек, 551 пострадал. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 10 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"