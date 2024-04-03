США испугались за судьбу французских войск в случае их ввода на Украину

Вашингтон боится прямого вовлечения в конфликт

Администрация президента США Джо Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать французские войска, если они будут отправлены на Украину для участия в боях. Об этом в среду, 3 апреля, рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника The Wall Street Journal, Соединенные Штаты боятся и не хотят вовлечения в конфликт на Украине. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, с подачи которого весь мир обсуждает возможность появления солдат НАТО на Украине, пообещал, что до этого не дойдет.

Как уточнил источник, Макрон заявил союзникам, что если Париж отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США не потребуется.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты стремятся избежать прямого военного столкновения с Россией ради собственной национальной безопасности. При этом американский политик обвинил Москву в том, что "происходит сейчас у нее в отношениях с "Группой двадцати", "Группой семи" и остальным миром".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пообещал, что европейские военные не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, находясь в окопах — такой вариант уже исключен. Он пояснил, что высказывания Макрона касались исключительно обучения и тренировок ВСУ западными военными инструкторами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"