ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев объяснил, почему Киев и НАТО все чаще прибегают к методам террора

11:18
  • среда
  • 03 апреля 2024

Они оказались бессильный перед Россией

Украинские военные и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя в рамках российской специальной военной операции. Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Захарова обвинила Макрона в наделении Киева средствами для терактов

Политик выступил в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Патрушев подчеркнул, что "в условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия доберется до конечных заказчиков теракта в "Крокусе", поскольку в преступной среде нет надежной агентуры — за деньги они сделают что угодно.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что российским спецслужбам известны организаторы терактов против нашей страны. Он пообещал, что для поимки и наказания преступников компетентные органы предпримут все необходимое.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Николай Патрушев
Николай Патрушев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.