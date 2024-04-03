Патрушев объяснил, почему Киев и НАТО все чаще прибегают к методам террора

Они оказались бессильный перед Россией

Украинские военные и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя в рамках российской специальной военной операции. Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политик выступил в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Патрушев подчеркнул, что "в условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия доберется до конечных заказчиков теракта в "Крокусе", поскольку в преступной среде нет надежной агентуры — за деньги они сделают что угодно.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что российским спецслужбам известны организаторы терактов против нашей страны. Он пообещал, что для поимки и наказания преступников компетентные органы предпримут все необходимое.

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