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Патрушев: Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины

11:36
  • среда
  • 03 апреля 2024

Важно установить заказчика преступления

Запад пытается навязать России точку зрения на теракт в Подмосковье – якобы, акция организована не киевским режимом. Однако ясно, что следы теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" ведут к украинским спецслужбам, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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По версии Запада, террористический акт был совершен сторонниками радикальной исламской идеологии - возможно, членами афганского филиала запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. В Москве же считают, что намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, заявил Патрушев на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств ШОС в Астане.

Всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным, он полностью контролируется США, подчеркнул секретарь Совбеза России. По словам Патрушева, необходимо учитывать и тот факт, что запрещенные террористические организации "Аль-Каида", ту же ИГИЛ и другие им подобные также создал Вашингтон, передает ТАСС.

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