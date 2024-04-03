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Патрушев обвинил Киев в вербовке наемников в Таджикистане

12:00
  • среда
  • 03 апреля 2024

Их используют в боях против России

Посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Об этом в среду, 3 апреля, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
МИД России: Москва знает об участии шведских наемников в боях на стороне ВСУ

Политик выступил в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Патрушев назвал известным фактом то, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России, сообщает ТАСС.

Еще в 2022 году генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым отмечал, что множество наемников из стран СНГ действуют на стороне ВСУ на востоке Украины.

В марте 2024 года власти Киргизии подтвердили попытки украинских спецслужб вербовать граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети для совершения терактов в России. Чаще всего на Украине делают ставку на лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.

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