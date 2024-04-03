ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Грузии решили вновь внести в парламент закон об иноагентах

12:00
  • среда
  • 03 апреля 2024

Ранее такая попытка вызвала акции протеста оппозиции

Законопроект об иностранных агентах планирует вновь внести в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, решение принято парламентским большинством.

Украина потребовала от Грузии прервать авиасообщение с Москвой
Грузия пожаловалась на недружественные действия Украины

Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.

Грузинские власти пытались принять его прошлой весной. Парламент республики одобрил документ в первом чтении, но после этого оппозиция организовала в Тбилиси массовые акции протеста.

Авторы законопроекта заверяют, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США. Однако оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан заявили, что документ повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Митинг в Грузии
Митинг в Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.