Власти Грузии решили вновь внести в парламент закон об иноагентах

Ранее такая попытка вызвала акции протеста оппозиции

Законопроект об иностранных агентах планирует вновь внести в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, решение принято парламентским большинством.

Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.

Грузинские власти пытались принять его прошлой весной. Парламент республики одобрил документ в первом чтении, но после этого оппозиция организовала в Тбилиси массовые акции протеста.

Авторы законопроекта заверяют, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США. Однако оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан заявили, что документ повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах, передает РИА Новости.

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