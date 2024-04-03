Власти Грузии решили вновь внести в парламент закон об иноагентах

Ранее такая попытка вызвала акции протеста оппозиции
Законопроект об иностранных агентах планирует вновь внести в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Как заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, решение принято парламентским большинством.
Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.
Грузинские власти пытались принять его прошлой весной. Парламент республики одобрил документ в первом чтении, но после этого оппозиция организовала в Тбилиси массовые акции протеста.
Авторы законопроекта заверяют, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США. Однако оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан заявили, что документ повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах, передает РИА Новости.