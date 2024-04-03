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Путин присвоил звание Героя труда ректору МГУ Садовничему

12:39
  • среда
  • 03 апреля 2024

За выдающиеся заслуги

Президент России Владимир Путин присвоил академику РАН и ректору МГУ имени Ломоносова Виктору Садовничему звание Героя труда Российской Федерации.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 3 апреля. Награда присуждена за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность.

Сегодня у Садовничего день рождения – ректору МГУ исполнилось 85 лет. Путин в своем поздравлении отметил огромный вклад академика в развитие отечественного образования.

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