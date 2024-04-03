Путин присвоил звание Героя труда ректору МГУ Садовничему

За выдающиеся заслуги

Президент России Владимир Путин присвоил академику РАН и ректору МГУ имени Ломоносова Виктору Садовничему звание Героя труда Российской Федерации.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 3 апреля. Награда присуждена за выдающиеся заслуги в области науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность.

Сегодня у Садовничего день рождения – ректору МГУ исполнилось 85 лет. Путин в своем поздравлении отметил огромный вклад академика в развитие отечественного образования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"