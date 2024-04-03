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В Уфе задержали подростков, нанятых для диверсии на объекте связи

12:20
  • среда
  • 03 апреля 2024

Диверсию удалось предотвратить

Сотрудники спецслужб в Уфе задержали троих подростков, пытавшихся совершить диверсию за денежное вознаграждение. Об этом в среду, 3 апреля, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности России.
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В ведомстве уточнили, что трое несовершеннолетних друзей вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия. В случае выполнения всего перечисленного подросткам обещали вознаграждение.

При попытке диверсии всех троих задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, суд санкционировал взятие задержанных под арест, сообщает ТАСС.

В марте спецслужбы в Белгородской области задержали россиянку, которая планировала устроить диверсию на железнодорожном объекте. Злоумышленница намеревалась подорвать железнодорожные пути, проходящие по территории российского региона, как ей приказали кураторы с Украины.

Власти Киргизии рассказали, что сотрудники украинских спецслужб пытаются вербовать граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети для совершения терактов в России. Чаще всего на Украине делают ставку на лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.

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