В ГУР заговорили о новой атаке на Крымский мост

Источники утверждают, что это может произойти в первом полугодии

Главное управление разведки Министерства обороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост и может предпринять очередную такую попытку в первой половине 2024 года. Об этом в среду, 3 апреля, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников The Guardian, которая цитирует высокопоставленных сотрудников ГУР, данная атака может быть совершена с помощью беспилотников, при этом у ведомства якобы уже имеется "большая часть средств для осуществления этой задачи".

При этом британская газета высказала сомнения в способности украинских спецслужб провести операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.

Ранее в эпицентре скандала из-за атак Украины на Крымский мост оказалась Германия. В Сети появилась запись разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможное участие Берлина в одной из таких атак, если в ней будут применяться германские ракеты Taurus.

Тем временем Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, которого обвиняют в организации терактов на территории России. Политик намекал на причастность киевского режима, в числе прочих преступлений, к подрыву Крымского моста.

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