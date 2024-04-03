В Кремле объяснили рост числа желающих пойти на службу по контракту

Общество сплотилось
Рост числа контрактников показал мобилизацию общества вокруг президента Владимира Путина.
Об этом в среду, 3 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина", - сказал он (цитата по РИА Новости).
В Кремле отметили, что россияне сплотились вокруг тех задач, которые стоят в рамках спецоперации.
Ранее в Минобороны России заявили о росте числа желающих отправиться в зону СВО. За последние 10 дней заключили контракты около 16 тысяч россиян. Многих на этот шаг сподвиг теракт в "Крокус Сити Холле".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"