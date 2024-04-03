В Москве обсудят вопросы образования

Участники познакомятся с новейшими технологиями в образовательной сфере

Как сделать учебу интересной, увлекательной и эффективной - этот важный вопрос обсудят на Московском международном салоне образования. Крупнейшая тематическая выставка - форум стартовала в столичном Экспоцентре.

Участники, среди которых лучшие преподаватели страны, познакомятся с новейшими технологиями в образовательной сфере. В рамках деловой программы выступят эксперты президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Всего запланированы порядка 40 круглых столов и секций, на них приглашены более 400 специалистов, в том числе из-за рубежа. По словам организаторов, выставка будет полезна не только для педагогов, но также и для родителей, и учеников всех возрастов.

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