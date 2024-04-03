В Подмосковье начались паводки

Уровень воды стремительно растет

Городские службы в Москве перешли на режим повышенной готовности. Сильный ветер, порывами до 21 метра в секунду, ожидается в городе как минимум до вечера. А в Подмосковье - другая проблема. В некоторых округах, начались паводки. Так, под Клином затопило парк "Земля прайда". Без резиновых сапог не обойтись и в районе СНТ "Фрязево".

Позволить себе передвигаться без резиновых сапог по владениям подмосковного СНТ "Фрязево" в весеннее время не может даже сам председатель. Глубина подтоплений в некоторых местах достигает метра. И проблема не только в количестве снега, выпавшего этой зимой и реки по соседству, которая вышла из берегов, а в том, что местная администрация не предпринимает никаких действий, чтобы ситуацию, которая повторяется из года в год, предотвратить.

Найти решение не могут с 1956 года, когда выделялись участки. Местные жители утверждают, что подтопления случаются даже после обильных дождей. Под водой остаются не только дороги, но даже дома.

Несмотря на то, что проблема с высоким уровнем воды существует не один год, местные жители стараются не отчаиваться, некоторые даже обыгрывают ситуацию в искусстве с юмором.

Сейчас уровень воды в Подмосковье стремительно растет. В области объявлен оранжевый режим погодной опасности. Переправа в деревне Троица под Истрой уже не выдержала напора.

От паводков страдают не только люди, но и животные. Обитателям парка в Клинском округе пришлось прятаться на 4-метровых лежаках.

Из-за резкого потепления река Нудль вышла из берегов и больше обычного, а с тем условием что парк "Земля прайда" находится в низине, животные оказались в ловушке, со всех сторон окруженные водой.

Благодаря слаженной работе городских служб и работников парка, напуганных зверей переместили на сухую территорию. Ситуация находится под постоянным контролем, а сами короли зверей ночью устроили перекличку стаи.

Если в ближайшие дни вода продолжит прибывать, тигров переместят на соседние территории. А пока хвостатые, видимо, осознали, что нервничать не стоит, нужно просто переждать ситуацию.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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