Врачи больницы им. Ворохобова помогают пациентам в самых сложных случаях

Пациенты едут и из регионов

Эдуард Иванович немного волнуется перед операцией, но очень ее ждёт. Бывший спортсмен-любитель, он и в свои 83 привык вести активный образ жизни. Болезнь помешала: месяц назад из-за непроходимости пищеварительной системы ему экстренно удалили часть кишечника. И вот теперь хирурги 67-й больницы готовы восстановить все функции организма. Эдуард Иванович очень ждёт выздоровления - дел и планов еще много.

И это станет возможным совсем скоро - такие реконструктивные пластические операции буквально делят жизнь пациентов на "до" и "после". Процедура, безусловно, высокотехнологичная и сложная, может длиться до пяти часов. Хирург восстанавливает целостность кишечника, надёжно соединяя его части при помощи хирургического степлера. Используется три ряда титановых скоб. Операцию проводят с помощью эндоскопов, весь процесс отображают камеры высокого разрешения.

"Мы выполняем эту операцию лапароскопическим способом, то есть без разрезов, через 4-5 проколов по 5-10 мм на животе, и уже в день операции, из-за того, что операционная травма минимальна, пациент может вечером вставать, ходить, самостоятельно двигаться, у него уже нет колостомы, он может в день операции начинать пить, это сокращает травматичность операции, сокращает сроки лечения, как правило, на 3-4 сутки уже отпускаем пациентов домой", - сообщил Алексей Супрун, заведующий отделением колопроктологии ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова.

За два года в отделении колопроктологии больницы имени Ворохобова провели около 40 таких операций - они просто необходимы тем, кто перенёс различные поражения органов, онкологические заболевания. Приезжают и пациенты из регионов. Светлане Марковских понадобилось сразу два подобных хирургических вмешательства, чтобы восстановить кишечник и мочеточник. До этого после перенесённого перитонита ее жизнь была настоящим кошмаром, признаётся женщина.

Опыт специалистов, самое современное техническое оснащение, мультидисциплинарный подход - врачи больницы имени Ворохобова готовы помогать пациентам в самых сложных случаях. После таких операций люди очень быстро возвращаются к полноценной жизни.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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