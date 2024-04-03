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Пятеро детей остаются в больнице после теракта в "Крокусе"

15:06
  • среда
  • 03 апреля 2024

Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка

Пятеро детей остаются в больнице после теракта в "Крокусе". Еще двое продолжают лечение амбулаторно. Об этом сегодня рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По её данным, в результате трагедии погибли 144 человека, шесть из них дети. В аппарате уполномоченного занимаются и ситуациями, когда ребенок остался сиротой. Были проанализированы списки погибших и выявлены сразу восемь таких детей. Над ними сейчас оформляют опеку.

"Одна из важных проблем, которую мы сейчас решаем, это сиротство детей, которые случилась вследствие это страшной трагедии. Так, например, 13-летний мальчик проводил обоих родителей на концерт и оба родителя погибли. И таких историй у нас немало. Мы открыли оперативный штаб, куда поступали запросы на оформление опеки на срочную гуманитарную помощь, разъяснение, и наши специалисты отрабатывали все вопросы", - рассказала Мария Львова-Белова. 

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