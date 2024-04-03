Мишустин указал на предпосылки вхождения России в топ-4 экономик мира

ВВП продолжает расти высокими темпами

Высокие темпы прироста валового внутреннего продукта в начале текущего года сохраняются. Так что предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.

Президент России в послании Федеральному собранию поставил задачу вывести российскую экономику на четвертое место в мире. А в начале недели Владимир Путин поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры по достижению этой цели.

По итогам 2022 года Россия впервые стала пятой экономикой мира. Также, по данным Всемирного банка, страна заняла первое место в Европе по паритету покупательной способности, передает РИА Новости.

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