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В Московском зоопарке весну встретили сурикаты и капибары

15:16
  • среда
  • 03 апреля 2024

Капибары вышли на променад

В Московском зоопарке весну встретили сурикаты и капибары. Как положено, в открытом вольере. Куда их выпустили после долой зимовки.

Самые беспокойные обитатели - сурикаты - выскочили на свежий воздух. И тут же, обгоняя друг друга, принялись охотиться за насекомыми. Которых киперы заранее разбросали по территории. На солнце и не взглянули. Уткнули мордочки в землю в поисках добычи. А ещё с азартом исследовали тоннели и холмы. Вспоминали, подзабытые за зиму маршруты.

А вот капибары вышли на променад, не торопясь. Пока одна группа осматривала поляну, другая словно замерла, щурясь под яркими лучами. Что заинтересовало этих мечтателей? Залитый солнцем ландшафт, или бесцеремонные вороны - осталось тайной. Царственные капибары умеют скрывать свои чувства.

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