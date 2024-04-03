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Угроза взрыва поступила в парламент Норвегии

13:00
  • среда
  • 03 апреля 2024

Полиция усилила охрану здания

Угроза взрыва поступила в парламент Норвегии. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, полиция усилила охрану в районе здания.

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Трансляция заседания из зала парламента не прерывалась. Депутаты намеревались продолжить работу, несмотря на поступившую угрозу. Однако позже покинули зал заседаний.

Как заявил глава полиции Осло, причины инцидента расследуются. По его словам, нет никакой информации о том, что существует риск для третьих лиц. Администрация Стортинга (парламента) сообщила сотрудникам, что все выходы закрыты и никому нельзя входить в здание или выходить из него.

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