Школу и детсад достроят в Десёновском поселении в 2025 году

Учебный комплекс рассчитан на 1 700 мест

Образовательный комплекс, состоящий из школы на 1 350 мест и детского сада на 350 мест, планируется достроить до конца 2025 года, затем его передадут городу. Об этом в среду, 3 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Общая площадь здания составит 26,6 тысячи квадратных метров. Образовательный комплекс будет возведен за счет внебюджетных источников. Объем инвестиций в строительство образовательного комплекса составит более 3 миллиардов рублей. В нем предусмотрена школа высотой от двух до четырех этажей на 1 350 учеников и трехэтажный детский сад на 350 мест. В центральной части здания разместятся многофункциональный библиотечный центр и обеденный зал. В блоке основной и средней школы откроются IT-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. На прилегающей территории планируется разместить амфитеатр – пространство для отдыха и занятий на открытом воздухе, а также спортивную зону с площадками для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис, дорожки для прыжков в длину, круговые беговые дорожки и 100-метровые полосы для бега на время.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что уже завершен подготовительный этап, ведется устройство котлована и разработка грунта под будущий фундамент здания.

Бетонирование планируется начать в мае. Монолитное здание в форме звезды с четырьмя лучами состоит из нескольких блоков: общешкольные помещения средней и старшей школы, начальная школа, спортивный блок и здание детского сада. В центре здания предусмотрено многосветное пространство – амфитеатр, который станет точкой притяжения для учеников.

В России действует национальный проект "Жилье и городская среда". За время его реализации преобразились свыше 65 тысяч общественных территорий. Российские города не просто преображаются — они начинают новую жизнь. С появлением парков, скверов, школ и спортивных площадок растет экономика, появляются новые рабочие места. Жители сами голосуют за то, что им нужно улучшить в первую очередь.

В Москве строительство школ и детских садов является важнейшей составляющей в реализации принципа сбалансированной застройки. Владимир Жидкин подчеркивал, что это также непременное условие для девелоперов, ведущих свою деятельность на территории ТиНАО, поэтому львиная доля образовательных учреждений возводится за счет инвесторов, другую часть строим силами города.

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