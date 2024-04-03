Мишустин заявил о рекордных показателях продолжительности жизни

Таких еще не было ни в СССР, ни в современной России

Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила доковидные значения.

Ее показатели достигли 73,5 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства России за минувший год.

"Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Глава кабмина подчеркнул, что важно обеспечить увеличение продолжительности активной жизни. В первую очередь, для этого нужна качественная и доступная медицина.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году продолжительность жизни в России вырастет до 78 лет. Глава государства подчеркнул, что жизнь граждан должна стать не только длиннее, но и активнее.

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