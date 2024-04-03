Кремль отказался отвечать на вопрос о предупреждении США о теракте в "Крокусе"

СМИ пишут, будто Вашингтон назвал конкретное место теракта

Кремль не может подтвердит или опровергнуть публикацию The Washington Post о том, что США предупреждали российскую сторону о планах террористов устроить теракт именно в "Крокус сити холле". Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля пояснил, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля — "подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передается непосредственно от службы к службе".

Ответить на вопрос о возможной роли Соединенных Штатов в предотвращении теракта в московской синагоге Песков также не смог, поскольку "это тоже не к нам", сообщает "Интерфакс".

Ранее американские средства массовой информации утверждали, будто Вашингтон предупреждал Москву, что целью атаки террористов может быть "Крокус Сити Холл". Информация, по словам источников, была передана российской стороне более чем за две недели до теракта в Красногорске.

Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц заявлял, что спецслужбы ФРГ не располагали информацией о планируемом теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Однако политик предположил, что "у американских служб, вероятно, были сведения".

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