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Мишустин рассказал, как в России изменятся налоги

13:57
  • среда
  • 03 апреля 2024

Налоговая система должна быть справедливой

Налоговая система в России должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, но и сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Рассказывая в Государственной думе о результатах работы правительства в 2023 году, Мишустин напомнил, что о налоговой системе говорил глава государства — она должна учитывать уровень доходов граждан и компаний для более справедливого распределения налогового бремени.

Предстоящие изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей, экономики и всей России, подчеркнул премьер-министр. Он пообещал, что власти страны снизят финансовую нагрузку на участников спецоперации — в частности. Их освободят от налога на имущество, сообщает ТАСС.

21 марта российский лидер Владимир Путин заслушал предложения главы Российского союза промышленников и предпринимателей по изменению налоговой системы. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что уже назрел вопрос о введении дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц.

В Москве в офисах "Мои документы" жителям столицы рассказывают, как декларировать доходы и получить налоговый вычет. Там проходят консультации со специалистами налоговых инспекций города. Москвичам ответят на вопросы по льготам, уточнят, есть ли какие-то задолженности или переплаты.

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