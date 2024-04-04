Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Луна в Водолее находится под прессингом Юпитера и Урана

Овны

Внимание на деньги: вам могут недоплатить работодатели или клиенты. Снять стресс помогут друзья или единомышленники – общение с ними будет очень приятным.

Тельцы

Луна косо смотрит на вас из знака Водолей, пытаясь вывести на эмоции или заставить спорить с начальством. Не поддавайтесь на провокации, будьте спокойны.

Близнецы

Не спешите делиться информацией, полученной сегодня, особенно от важных людей. Постарайтесь меньше говорить о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.

Раки

Вы сегодня можете неожиданно узнать, что должны деньги друзьям или недоплатили налоги государству. Готовьтесь вспоминать, считать и проверять цифры.

Львы

На работе начальство, на учебе преподаватели могут повести себя предвзято и несправедливо. Ваша задача сохранить свою самооценку, что бы они ни говорили.

Девы

Важные дела на сегодня лучше не назначать – у вас может не хватить на них энергии. Пополнить ее запасы помогут книги или фильмы про благородство, честь и отвагу.

Весы

Сегодня хорошо размышлять о летнем отпуске, творческом проекте, своем стиле и имидже. Стройте планы, но не посвящайте в них окружающих и не начинайте действовать.

Скорпионы

Не огорчайтесь, если кто-то из близких вас сегодня расстроит или дома произойдет мелкая поломка. Выделите хотя бы полчаса на свое любимое хобби или уход за собой.

Стрельцы

Переговоры и переписки рискуют закончиться недоразумениями. Выражайтесь как можно конкретнее и не додумывайте ничего за своих собеседников.

Козероги

Предложения, касающиеся денег, скорее всего окажутся пустой болтовней. Трезво оценивайте все, что принесет вам сегодня интернет и даже проверенные люди.

Водолеи

Луна в вашем знаке находится под прессингом Юпитера и Урана. Не спешите ссориться с членами семьи и принимать решения, касающиеся недвижимости, переезда.

Рыбы

День не подходит для активного общения, встреч, собеседований, переговоров. Зато он идеален для того, чтобы распознать обман или раскрыть чьи-то тайные планы.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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