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Количество пострадавших при землетрясении на Тайване приблизилось к тысяче

18:25
  • среда
  • 03 апреля 2024

Официально сообщается о десяти погибших

Первый толчок жители острова Тайвань ощутили еще глубокой ночью. Семь целых, семь десятых. После этого было еще два толчка немного слабее. Такого сильного землетрясения на острове не было четверть века.

Несколько домов в эпицентре землетрясения просели и накренились. Люди оказались в ловушке в своих квартирах. Спасатели помогали им выбраться через окна и балконы.

Одного мужчину землетрясение застало в спа-центре. Но судя по видео, с ним ничего страшного не произошло. Но есть и пугающие кадры. На крыше небоскреба был бассейн. Из-за толчков вода обрушилась вниз мощнейшим водопадом.

Жертвами землетрясения стали 10 человек. Есть вероятность, что их будет больше. Пострадали около тысячи. Повреждены 125 зданий. Около сотни домохозяйств остаются без электричества. Люди жалуются, что не сработала система оповещения.

Из-за землетрясения произошли две аварии на железной дороге, в том числе высокоскоростной. ЧП случилось и в метро. Количество афтершоков, по сообщениям тайваньского телеканала "Саньли", превысило 160. В горных районах находиться особенно опасно.

Прочувствовали землетрясение у восточного побережья Тайваня и в Японии. Страшные прогнозы не подтвердились. В ряде регионов Японии были зафиксированы небольшие волны до 30 сантиметров. Сейчас угрозу цунами отменили. Но синоптики не исключают вероятность повторного сильного землетрясения на Тайване. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
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