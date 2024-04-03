Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства. Главное

Свое выступление премьер начал с успехов в экономике, которая выстояла под тяжелейшим санкционным давлением

Отчет правительства в Государственной думе - это событие, в котором принимают участие не только члены кабинета и депутаты, но и, по сути, вся страна. Более 14 тысяч вопросов поступило в канал соцсети председателя Госдумы Вячеслава Володина от граждан. Еще 309 вопросов в правительство письменно направили сами депутаты. А в ходе заседания каждая думская фракция могла задать по пять вопросов, внефракционные депутаты - по одному.

Михаил Мишустин начинает, пожалуй, с самого главного: несмотря на беспрецедентные санкции, которые уже превышают все вместе взятые ограничения против других стран мира, наша экономика выдержала натиск и динамично развивается. Удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду внешней торговли России. Более того, товарооборот с дружественными странами сейчас сопоставим с объемами торговли со всем миром четыре года назад.

Мишустин: Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года по предварительной оценке Росстата ВВУ увеличился на 3,6 процента, что более чем, кстати, вдвое выше, чем средний показатель развитых стран.

При этом уровень безработицы в России в два раза ниже, чем в ЕС, - три процента. Объем инвестиций - рекордный за 12 лет, за год вырос на 10 процентов. Экономика России по паритету покупательной способности Россия стала первой в Европе и пятой в мире. И ближайшая цель - занять четвертое место, опередив Японию.

Леонид Слуцкий, ЛДПР: Если оценивать экономические показатели, то необходимо признать работу кабинета министров абсолютно успешной. 3,6 процента роста на сегодняшний день. Есть ли еще такая экономическая система в мире, и не только сегодня, а в принципе в человеческой истории, которая, подвергшись такому количеству беспрецедентных, вывихнутых, необоснованных санкций и рестрикций, не просто выстояла, а показала рост.

Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция, а от ее динамики напрямую зависят реальные доходы россиян. Правительство постоянно отслеживало тенденции и принимало необходимые меры. Годовую инфляцию удалось удержать на уровне 7,4 процента.

Главный приоритет в работе правительства - повышение благосостояния граждан.

Мишустин: В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации, увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%, повысили их на 2024 год. И последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и МРОТ темпами, которые опережают инфляцию. На текущий год он прибавил свыше 18%.

В сответствии с майскими указами президента повышены зарплаты врачей, педагогов и других сотрудников бюджетной сферы. На это выеделено более 190 миллиардов рублей, прибавка коснулась пяти миллионов человек.

Особое внимание - поддержке семей с детьми. Благодаря материнскому капиталу 670 тысяч семей улучшили жилищные условия. Родителям выплачивают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и после выхода на работу.

По итогам 2023 года рекордно выросла продолжительность жизни россиян - до 73,5 года. Во многом это следствие реформы здравоохранения, в частности - модернизации медучреждений. Но есть вопросы к системе подготовке кадров.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы: У нас в последнее время в большом количестве вузов открываются медицинские факультеты. Но надо думать о качестве медицинского образования. Понаоткрывают факультетов, а кто там потом выпустится - неизвестно. У нас даже есть медицинский факультет в МГИМО! Вдумайтесь! Наверное, врачи-международники тоже нужны, но только у нас почему-то огромный дефицит кадров, не хватает 30 тысяч врачей, а все больше и больше факультетов.

Важнейшая задача правительства - обеспечение специальной военной операции. Оборонная промышленность резко нарастила производство. По автомобилям и бронетанковому вооружению - втрое, по средствам поражения - в 7 раз. Для решения социальных вопросов бойцов и их родных создан фонд "Защитники Отечества". По поручению президента решено снизить финансовую нагрузку участников СВО - освободить их от налога имущество.

22 марта страну потряс страшный теракт в "Крокус сити холле". Михаил Мишустин убежден, что виновные понесут наказание. Премьер согласен с тем, что необходимо принять дополнительные решения по обеспечению безопасности, в том числе в миграционной сфере. Однако все меры должны проводиться с учетом того, что Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство. А все позиции должны быть согласованы с правоохранительными органами.

Отчет правительства продлился почти пять часов - рекорд. Большую часть времени заняли сам доклад и ответы премьера на вопросы. Итоги в своих выступлениях подвели лидеры фракций.

Андрей Макаров, "Единая Россия": Мы вместе несем реальную ответственность перед нашими избирателями. Перед теми, кто за нас голосовал, перед теми, кто голосовал за другие фракции. Мы несем ответственность перед всеми. Кстати, именно этого требуют те поправки в Конституцию, на которых настаивал президент. И мне бы хотелось закончить словами председателя Государственной думы, который, говоря, что Госдума у нас сегодня утверждает членов правительства, сказал: это не просто право Госдумы - это огромная ответственность.

Депутаты, опираясь на наказы избирателей, внесли сегодня много предложений, которые обязательно будут учтены при подготовке проекта бюджета на 2025 год. Работа над ним начнется в ближайшее время.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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