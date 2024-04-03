В НАТО обсудят создание очередного фонда для поставок оружия Киеву

Официально с таким предложением генсек альянса планирует выступить в июле на саммите в США

В брюссельской штаб-квартире НАТО накануне 75-летнего юбилея альянса настроения отнюдь не праздничные. Как метко пишет Wall Street Journal, "враг у союзников старый, а вот разногласия - новые". И их все больше.

Уже второй год здесь не могут выбрать следующего генсека: Марк Рютте из-за его длинного языка не всем мил, в частности - Виктору Орбану, которого нидерландский премьер слишком много критикует. На другом кандидате - президенте Румынии Клаусе Йоханисе - и вовсе пробы ставить негде из-за коррупционных скандалов. Плюс ко всему - военные арсеналы НАТО истощены. Собрать 300 тысяч солдат на восточном фланге, как планировали, не получилось - нет денег. Резко усиливается изоляционизм в США. А еще грядет Трамп. Согласно свежим опросам, он опережает Байдена в ключевых штатах уже на 8 пунктов.

"Дональд Трамп уже обещает поделить членов альянса на несколько уровней - близкие ему по духу страны, с кем он будет работать вплотную, и все остальные. Кроме того, аппаратчики НАТО опасаются, что Трамп оставит их наедине с Россией в украинском конфликте, который они одни точно не потянут", - пишет WSJ.

Возвращения республиканца в Овальный кабинет здесь боятся как огня. Даже план Йенса Столтенберга - он хочет сделать поддержку Киеву долгосрочной и не зависящей от решений Вашингтона - в кулуарах называют "защитой от Трампа". Речь, в частности, о пятилетнем фонде в сотню миллиардов евро, в который европейские страны будут отстегивать по проценту своего ВВП.

Главным сигналам Москве назначен, видимо, Эмманюэль Макрон. Кому же еще изображать Бонапарта "на минималках"? Он, по данным нашего МИДа, от своей идеи нового французского похода на Россию так и не отказался.

"Командование французского иностранного легиона утвердило в начале марта состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тысячи человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Сам Макрон, как пишет американская пресса, называет это "позицией стратегической неопределенности". То есть Париж попробует убедить Москву в том, что Запад, дескать, не ограничится беззубым обозначением собственных "красных линий". Будет готов на все варианты ответа, в том числе - и военные. Байден и Шольц, впрочем, якобы этот план отвергли, сославшись на то, что боятся эскалации и не хотят втягивать в конфликт НАТО.

Ничего нового. Вашингтон привык действовать чужими руками, на сей раз - французскими. И прикрываться словами о собственном миролюбии. Как это, например, делает американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу: "Наша идея никогда не состояла в том, чтобы исключить из процессов Россию или даже лично Путина. Именно политика России и Путина запускают то, что происходит с точки зрения отношений России с "Большой семеркой", со всем миром. Поэтому, если политика изменится, мы ничего не исключаем".

Та же "картина маслом" - и в подходе к освещению кровавого теракта в Красногорске. Рупор демократов - газета New York Times - выходит с громким заголовком: дескать, очень эффективная и не менее добрая американская разведка предупреждала Москву, что атаковать будут именно "Крокус сити холл". Переобулись в воздухе. Ведь неделю ранее эта же газета писала, что почти никакой конкретикой Вашингтон с Москвой не поделился из-за враждебных отношений.

Очевидно, по той же причине американские официальные лица не видят ничего предосудительного в танцах Киева на российских костях. Вот британская Times приводит слова главы так называемого Центра по противодействию дезинформации на Украине. После теракта в "Крокусе", говорит Андрей Коваленко, Киев пытается разжечь в России межнациональную рознь: "Нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подпитывать их с помощью информации. Мы должны трясти Россию любыми способами. Разжигая эту межэтническую напряженность, мы ослабляем Россию".

Запрос о расследовании вероятной причастности иностранных структур к терактам против России направила Генпрокуратура в компетентные органы США, Франции, Германии и Кипра. Речь там - о вовлеченности в спонсирование террора американских и украинских первых лиц. В числе преступлений указан, в частности, подрыв "Северных потоков". Прошло уже полтора года, но на Западе до сих пор не озвучили ни единой вразумительной версии. Дело явно решено замять, дабы из него не торчали звездно -полосатые уши.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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