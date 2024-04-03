В Приморском крае выхаживают двух гималайских медвежат

Они пока в ясельной группе, но вовсю проходят подготовку к школе жизни

Обед на камеру - мероприятие волнующее для месячного медвежонка. Маленький хищник даже забыл, что уже ест самостоятельно, и решился на кашу только с рук ветеринара. В ясельной медвежьей группе центра реабилитации "Тигр" сейчас два воспитанника. Мальчик - постарше, его привезли инспекторы охотнадзора. Девочку - подбросили в коробке прямо к воротам учреждения. Почему они остались одни без мамы - неизвестно. Либо браконьерство, либо самка могла испугаться и сбежать из берлоги.

"Медведицы ведь рожают во время зимней спячки, и у них еще отсутствует материнский инстинкт. Если она убегает, то уже не возвращается к своему потомству", - объяснил Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации тигров и других редких животных "Тигр".

Уход за медвежатами - как за маленькими детьми. Кормление каждые 3-4 часа. В природе в этом возрасте они только начинают пробовать твердую пищу, а в основном питаются молоком мамы. Поэтому в рационе сухая смесь и козье молоко.

Медведице около месяца. Поэтому кашу она еще не пробовала. Ест только из бутылочки. После обеда обязательное взвешивание. Животные должны постепенно набирать вес. И у них это получается, значит, со здоровьем все хорошо.

Режим дня - как в детском саду. После еды по расписанию прогулка. Медвежата только начинают познавать мир.

Недели через две маленьких подопечных переведут в большой вольер, поэтому каждый день им устраивают небольшие 20-минутные прогулки, чтобы они привыкали к улице. Хищники обнюхивают все незнакомые объекты. В естественной среде они в основном бегают за мамой. Здесь роль заботливой медведицы приходится выполнять ветеринарам. Медвежата следуют за ними по пятам.

Далее - тихий час. Этому мишки сейчас посвящают большую часть своей жизни. Иногда их даже приходится будить, чтобы покормить.

У специалистов центра огромный опыт реабилитации маленьких медведей. Вырастили и выпустили в дикую природу уже около 70 косолапых. Эти медвежата будут на попечении ветеринаров до осени. Затем, если пройдут все необходимы проверки, тоже вернутся в естественную среду обитания.

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