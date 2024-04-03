Российское правительство займется увеличением реальных доходов граждан

Об этом рассказал глава кабмина

Федеральное правительство уделит особое внимание увеличению реальных доходов граждан. Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Рассказывая в Государственной думе о результатах работы правительства в 2023 году, Мишустин напомнил, что по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре глава государства поставил задачи на 2024 год.

Речь идет про укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета. Особое внимание предстоит уделить удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, которые производятся в России в кооперации с дружественными странами.

Кроме того, надлежит заняться увеличением реальных доходов граждан, цитирует Мишустина ТАСС.

В феврале глава государства просил обратить особое внимание на граждан с невысоким уровнем доходов. До этого Владимир Путин раскритиковал рост зарплат в стране. Он указал правительству на вызовы, с которыми приходится сталкиваться рядовым гражданам.

В марте Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о доходах россиян за 2023 год. Выяснилось, что в России 13,5 миллиона человек находятся за чертой бедности — это 9,3% населения страны. Чертой бедности в стране в 2023 году стал уровень доходов ниже 14339 рублей на человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"