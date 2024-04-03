Рестораторов попросили закрыть веранды из-за сильного ветра

Непогода продержится до вечера среды

В Москве предприятия общепита попросили закрыть летние веранды из-за сильного ветра.

Кафе и ресторанам следует своевременно принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укрепить все конструкции и закрыть зонты, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Кроме того, из-за сильного ветра закрыли к посещению Парк Горького и парк "Сокольники" в Москве.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о порывистом ветре в Москве от 16 до 21 метров в секунду. Непогода сохранится до 21:00 среды.

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