Украинцы крайне недовольны

Украина ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду Вашингтону с надеждой на благополучный исход голосования в Конгрессе США по новому пакету помощи. Об этом заявила в среду, 3 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, на Украине открыто говорят о нарастающих проблемах с мобилизацией, а эксперты предупреждают: за 2024 год мобилизационный потенциал иссякнет почти на 70%.

Вашингтон не может признаться избирателям в провале ставки на победу Украины над Россией, поскольку "это была стартовая площадка для, как они считали, будущих побед глобального масштаба во всем мире", заявила Захарова. По этой причине американская администрация продолжит "больше и больше требовать денег с простых американцев для того, чтобы поддерживать Зеленского на плаву, а с Зеленского они требуют жизней граждан Украины", сообщает ТАСС.

Ранее председатель Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что мобилизация на Украине неизбежна, поскольку стране на передовой требуются не только снаряды и пушки, но и живая сила, чтобы противостоять российской армии.

При этом потери Вооруженных сил Украины неуклонно растут. Российский министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с января 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих и 14 тысяч единиц вооружения, в том числе более тысячи двухсот танков и другой бронетехники.

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