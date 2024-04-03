Рейтинг Пашиняна упал до исторического минимума

Большинство жителей Армении оценивают его работу "абсолютно отрицательно"

Больше половины жителей Армении относятся к работе премьер-министра Никола Пашиняна "абсолютно отрицательно". Рейтинг главы армянского правительства упал до исторического минимума.

Согласно данным опроса, проведенного Gallup International, в марте только 8% опрошенных жителей Армении положительно оценили работу Пашиняна. 75% поставили ему отрицательную оценку.

Опрос охватил 1101 человека. 67% от этого числа считают, что правительство нынешнего премьера не способно заключить такой мирный договор с Азербайджаном, который будет исходить из интересов Армении. Ранее проведенный опрос показал, что разрыв отношений с Россией не соответствует стратегическим интересам республики – так считают две трети граждан Армении, передает ТАСС.

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